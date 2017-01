Isola, Guendalina sta male e finisce in ospedale

foto Ufficio stampa Correlati MAL DI PANCIA E FEBBRE 12:32 - Sarà la fame, sarà il nervosismo, ma piano piano l'Isola dei Famosi rischia di rimanere senza concorrenti. Tra ritiri ed eliminazioni ora è in bilico anche Guendalina. L'ex gieffina si è sentita male e con un febbrone da cavallo è stata subito ricoverata in ospedale. Ma il divino Otelma non ci sta, dubita che il malessere sia vero e attacca: "E' un cattivo cinema a livelli di sottoscala". - Sarà la fame, sarà il nervosismo, ma piano piano l'Isola dei Famosi rischia di rimanere senza concorrenti. Tra ritiri ed eliminazioni ora è in bilico anche. L'ex gieffina si è sentita male e con un febbrone da cavallo è stata subito ricoverata in ospedale. Ma il divinonon ci sta, dubita che il malessere sia vero e attacca: "E' un cattivo cinema a livelli di sottoscala".

Non si sa ancora bene cosa abbia causato la febbre a Guendalina ma i medici le daranno la giusta cura.



Nel frattempo sull'Isola si parla (e si sparla) di lei e senza mezzi termini. Quasi sulla stessa posizione del divino c'è anche Andrea. La concorrente non è convinta che tutto ciò che dice e fa Guendalina sia vero anche perché lei stessa si è sentita male nei giorni scorsi ma non si è mai lamentata con nessuno. Otelma è sicuro: "L'ha fatto per nutrirsi".



Nina Moric non ci sta e attacca Andrea perché ha messo in dubbio la malattia di Guendalina. Ma non è tutto. Sull'Isola arriva Rossano Rubicondi, ripescato la scorsa puntata, e di certo tenterà di sparigliare le carte e mettere in discussione il leader Manuel Casella.

Andrea Conti