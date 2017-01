I comici di "Colorado" rivisitano i classici

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:07 - Sono iniziate da poco le riprese del nuovo programma coprodotto da ColoradoFilm e 3Zero2 per Rti dal titolo 'Sto classico. Paolo Ruffini e il gruppo di comici di "Colorado" mettono in scena 4 grandi classici della letteratura: "Romeo e Giulietta", "Pinocchio", "Odissea" e "Il Signore degli Anelli". In ogni puntata tanti ospiti speciali della tv, cinema e della musica. Lo show andrà in onda per quattro prime serata su Italia 1 da aprile. - Sono iniziate da poco le riprese del nuovo programma coprodotto da ColoradoFilm e 3Zero2 per Rti dal titolo 'e il gruppo di comici di "" mettono in scena 4 grandi classici della letteratura:". In ogni puntata tanti ospiti speciali della tv, cinema e della musica. Lo show andrà in onda per quattro prime serata su Italia 1 da aprile.

"Colorado" è stato uno dei programmi di punta della scorsa stagione televisiva di Italia 1. La trasmissione ha conquistato un ascolto medio pari a 3 milioni di telespettatori con il 13% di share (21% sul target commerciale) con l’inedita conduzione di Belen Rodriguez e Paolo Ruffini.



Ecco che nella Rete di Luca Tiraboschi tornano i comici più amati dello show per quattro appuntamenti speciali e ironici sui grandi capolavori della letteratura. Paolo Ruffini sarà presente in ruoli diversi, non ci sarà invece Belen Rodriguez.