Beautiful, Bill Spencer ama la nuora

I fan di "Beautiful" sono abituati alle complicate e scandalose storie d'amore che spesso si intrecciano tra i vari componenti delle famiglie. Adesso è il turno di Bill Spencer che ama segretamente la nuora Steffy, la figlia di Ridge Forrester e Taylor Hamilton, che sposa Liam (figlio di Spencer). Come andrà finire tra il perfido editore e la seducente manipolatrice?

Ad anticipare la nuova trama (in Italia vedremo gli episodi tra dieci mesi) della soap tanto amata è "DiPiù Tv". In realtà Bill e Steffy si erano avvicinati pericolosamente già in passato, perché la ragazza aveva sfoderato tutto il suo sex appeal per convincerlo a vendere le quote che lui aveva strappato con l'inganno alla sua famiglia.



E sul più bello, dopo averlo fatto cedere, lo aveva minacciato di dire tutto alla moglie Katie Logan. Poi, si sa, Steffy ha rivolto le sue attenzioni verso Liam, che però non ha mai dimenticato Hope. Ma ad aiutare Steffy a salvare il matrimonio sarà proprio Bill, che regalerà alla coppia un viaggio in Messico.



Alla fine, però, si scoprirà che le attenzioni del potente editore non sono finalizzate a salvaguardare la vita del figlio Liam, ma a conquistare la nuora. Che ama follemente.