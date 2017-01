De Agostini lancia due nuovi canali per i ragazzi

foto Ufficio stampa 11:39 - De Agostini Editore amplia il Network di canali dedicati al target ragazzi: dopo DeAKids, il canale satellitare per ragazzi lanciato dal Gruppo nel 2008 nasce DeAJunior il nuovo canale prescolare dedicato ai bambini ma anche alle famiglie e il canale DeASuper diventa "Super!". E dal 18 marzo sara in chiaro sul Digitale Terreste al canale 47. amplia il Network di canali dedicati al: dopo, il canale satellitare per ragazzi lanciato dal Gruppo nel 2008 nasceil nuovo canale prescolare dedicato ai bambini ma anche alle famiglie e il canale DeASuper diventa "". E dal 18 marzo sara in chiaro sul Digitale Terreste al canale 47.

"L'obiettivo della rete è quello di accompagnare la giornata dei bambini - ha dichiarato il direttore canali tv DeA Massimo Bruno - e i programmi saranno accompagnati dalla presenza fissa di Adriana Cantisani", già nota per il programma "S.O.S. Tata". Sbarcano sul nuovo canale anche i Teletubbies, successo mondiale dell'edutainment infantile.



Super! sarà invece un canale di solo intrattenimento, ma l'editore promette di mantenere la caratteristica attenzione per le produzioni originali: in autunno, per esempio, è attesa la serie "Talent High School", con l'attrice Alice Bellagamba nei panni dell'adolescente ballerina Sofia.



Presentato anche il nuovo palinsesto di DeAKids, dedicato ai bambini in età scolare: confermati successi quali "Freestyle" con Giovanni Muciaccia e "Big Bang" con Federico Taddia, la rete si arricchisce del cartone animato 3D "Le nuove avventure di Peter Pan", prima coproduzione internazionale DeAgostini/ZDF/FranceTV, e del format "Mozart a Modo Mio" che accanto alla nuova edizione di "Arriva lo Zecchino" intende "insegnare l'amore per la musica come esperienza quotidiana". Mentre il presidente De Agostini Editore Pietro Boroli ha preannunciato: "Già pensiamo a nuovi progetti, anche non legati all'infanzia".