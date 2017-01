Gf12, giorni di fuoco per Ilenia

Correlati TUTTO SUL GF12

10:58 - Dopo due giorni di fuoco, nella Casa del "Grande Fratello 12" per Ilenia arriva il momento della quiete. La bella indossatrice infatti ha litigato con i suoi amici più cari, Vito, Franco e Armando, e si è riavvicinata a Gaia, Martina e Kevin. Ma mentre la romana è triste e sconsolata, Sabrina si gusta la sua rivincita e cerca di riconquistare il pugliese.

L'amicizia tra Ilenia è Vito è stata messa a dura prova. Per la romana il suo amico è cambiato, ha un atteggiamento diverso nei suoi confronti. Nella discussione subentrano anche Franco e Armando che si schierano dalla parte del pugliese. Ilenia se la prende con il fisioterapista, colpevole di aver messo in dubbio la sua persona.



Dopo molti litigi, dubbi e chiarimenti finalmente tra Ilenia e Vito torna la pace. Ma Sabrina ne ha approfittato per riavvicinarsi al ragazzo, durante la puntata gli ha dato la possibilità di leggere la lettera della madre e Vito le è molto riconoscente. Starà architettando un piano d'attacco per poterlo riconquistare? Gaia non perde l'occasione per criticarla: "E' solo a favore suo... ma chi è 'sta Sabrina?".