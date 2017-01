Trevor Donovan si spoglia per il cancro

foto Cosmopolitan Correlati EX MODELLO "A NUDO" 10:50 - Ha iniziato la sua carriera come modello e poi ha conosciuto la popolarità grazie al ruolo di Teddy nel telefilm "90210", un ragazzo che poi si scopre gay. Trevor Donovan si è spogliato sul magazine Cosmopolitan per la campagna di sensibilizzazione contro il cancro a prostata e testicoli. Contemporaneamente ha posato senza veli per un altro giornale concorrente Us Weekly. - Ha iniziato la sua carriera come modello e poi ha conosciuto la popolarità grazie al ruolo di Teddy nel telefilm "90210", un ragazzo che poi si scopre gay.si è spogliato sul magazine Cosmopolitan per la campagna di sensibilizzazione contro il cancro a prostata e testicoli. Contemporaneamente ha posato senza veli per un altro giornale concorrente Us Weekly.

"Non ho avuto nessuna esitazione e nessuna timidezza nel posare nudo - spiega Trevor -. Qual è la parte del corpo che preferisco? Le mie mani perché posso suonare la chitarra e poi la mia bocca perché mi fa sempre finire nei guai". In fondo il modello è anche un inguaribile romantico: "Credo nell'amore a prima vista e mi piacciono le ragazze sexy ma soprattutto che abbiano una bella testa pensante in grado di far conversazione".