La sexy ballerina di Panariello strega Renga

LA SECONDA PUNTATA 11:55 - Seconda puntata ricca di risate, musica e momenti sensuali a "Panariello non esiste" il nuovo show di Giorgio Panariello su Canale 5 ogni lunedì in prime time. Durante l'intervento di Francesco Renga sul palco è arrivata la bellissima prima ballerina Emmanuelle Seguin circondata da ballerini. La ragazza poco a poco si è spogliata fino a nascondersi dietro una tenda poi richiusa dal cantante che ha potuto così ammirare tutta la sua bellezza. - Seconda puntata ricca di risate, musica e momenti sensuali a "" il nuovo show disu Canale 5 ogni lunedì in prime time. Durante l'intervento disul palco è arrivata la bellissima prima ballerinacircondata da ballerini. La ragazza poco a poco si è spogliata fino a nascondersi dietro una tenda poi richiusa dal cantante che ha potuto così ammirare tutta la sua bellezza.

Non solo Renga. La trasmissione ha avuto ospiti come Enrico Brignano (che si è cimentato in un paio di monologhi), Alessandro Preziosi che ha proposto dei passi del Cyrano de Bergerac che sta portando a teatro e Joaquin Cortes. E ancora Vanessa Incontrada in gran forma che ha anche ballato con Giorgio Panariello, i due erano molto affiatati. Infine il re del tormentone del momento Michel Telò che ha riproposto "Ai se eu te pego", ballato dagli ospiti in studio da Pamela Prati a Ramona Badescu, fino a Rita Dalla Chiesa.



Nello storico teatro di posa di Federico Fellini, Giorgio Panariello ha presentato la seconda puntata con i suoi partner e compagni di viaggio - Nina Zilli, il trombettista jazz Fabrizio Bosso, l'illusionista Gaetano Triggiano, il "magico" mondo de Les Farfadais, l'orchestra diretta da Franco Micalizzi e il corpo di ballo guidato da Bill Goodson.