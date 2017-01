Britney Spears e Adele a "X Factor" Usa

foto Tgcom24 12:29 - A Britney Spears ha appena offerto dieci milioni di dollari, per Adele invece il cachet è ancora segreto. Simon Cowell vuole a tutti i costi le due star come giudici della seconda edizione di "X Factor" Usa, che nella nuova stagione cambierà due membri: oltre al creatore del format, resterà L.A. Reid. Non torneranno invece Paula Abdul e Nicole Scherzinger. Mentre sembra che Janet Jackson abbia declinato l'invito. - Aha appena offerto dieci milioni di dollari, perinvece il cachet è ancora segreto.vuole a tutti i costi le due star come giudici della seconda edizione di "" Usa, che nella nuova stagione cambierà due membri: oltre al creatore del format, resterà. Non torneranno invece. Mentre sembra cheabbia declinato l'invito.

Le trattative con Britney stanno andando avanti già da un po' di tempo secondo il magazine online "E!", ma sembra che l'accordo sia ancora lontano proprio a causa dei soldi.



Perché la popstar avrebbe rilanciato di 6 milioni di dollari, chiedendone 16. Giusto per battere il record messo a segno da Jennifer Lopez, pagata ben 12 milioni per entrare a far parte della giuria del talent "American Idol". "Sono affascinato da Britney - ha detto Cowell in una recente intervista -. Il fatto che sia uno dei personaggi più discussi, non solo del pop, nel mondo oggi riflette il suo star power. Questa ragazza ha una grande capacità di adattarsi. E' stata capace di gestire una famiglia e una carriera, 'X Factor' sarebbe una passeggiata nel parco...".



Ma Simon è impressionato anche dalla mirabile voce di Adele e per lei sta sta formulando un'altra offerta vantaggiosa. "E' rimasto talmente impressionato dal suo successo che il denaro non è un'opzione", ha detto uno addetto allo show al "Daily star".