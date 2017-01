Heather nuda e sfrontata finisce sul Web

foto Dal Web Correlati BIONDA SCATENATA SUL SET

HENDRICKS E MUNN SCATTI PRIVATI IN RETE 15:13 - Anche l'attrice Heather Morris, che interpreta Brittany S. Pears nel telefilm cult "Glee", è rimasta vittima di un hacker. Qualcuno infatti si è impossessato delle sue foto private sexy e le ha messe in Rete. Un fisico mozzafiato, prima in lingerie e poi completamente nuda in posizioni ammiccanti: Heather mostra un lato decisamente inedito e hard. - Anche l'attrice, che interpreta Brittany S. Pears nel telefilm cult "", è rimasta vittima di un hacker. Qualcuno infatti si è impossessato delle sue foto private sexy e le ha messe in Rete. Un fisico mozzafiato, prima in lingerie e poi completamente nuda in posizioni ammiccanti: Heather mostra un lato decisamente inedito e hard.

Per ora nessun commento dall'attrice 25enne ma è certo che sguinzaglierà i migliori avvocati per risalire al colpevole.



Di sicuro non ci saranno contraccolpi per la sua carriera dal momento che i fan sembrano gradire molto questa versione inedita della loro star preferita.



Heather non ha mai fatto mistero di non aver problemi a posare senza veli per un servizio fotografico artistico: "I nudi sono belli e non c'è nulla di cui vergognarsi. Tutti dovrebbero fare degli scatti sexy purché siano di buongusto, in modo che un giorno, da anziani, si possono riguardare quelle foto e pensare "Ma il mio corpo era meraviglioso!".