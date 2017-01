Un SMS al 45503 contro la violenza sulle donne

foto Ufficio stampa 15:23 - Si rinnova come ogni anno l'impegno della Fondazione Doppia Difesa. Dal 19 febbraio all'11 marzo 2012, è possibile aiutare la fondazione presieduta da Michelle Hunziker inviando un SMS solidale al numero 45503 da tutti i cellulari o chiamando lo stesso numero da rete fissa. Le donazioni (2 euro da cellulare e 2 o 5 euro da fisso) saranno utilizzate per sostenere le vittime di abusi e violenze, soprattutto donne e madri. - Si rinnova come ogni anno l'impegno della. Dal 19 febbraio all'11 marzo 2012, è possibile aiutare la fondazione presieduta dainviando unsolidale al numero 45503 da tutti i cellulari o chiamando lo stesso numero da rete fissa. Le donazioni (2 euro da cellulare e 2 o 5 euro da fisso) saranno utilizzate per sostenere le, soprattutto donne e madri.

"Doppia Difesa è un impegno al quale Giulia Bongiorno ed io teniamo moltissimo - dichiara la Hunziker -. Secondo un'indagine Istat del 2010 sono stimate in 10 milioni 485 mila le donne che hanno subito nell'arco della loro vita abusi e violenze verbali, fisiche e sessuali. A mio avviso non si può accettare in silenzio quella che è ormai diventata, a tutti gli effetti, un'emergenza sociale. Bisogna reagire, agire, aiutare le donne a trovare il coraggio di allontanarsi dai contesti e dalle persone pericolose. Attraverso la consulenza e l'assistenza legale e psicologica, completamente a carico di Doppia Difesa, vogliamo aiutare concretamente le vittime, far capire loro quanto sia importante trovare il coraggio di ribellarsi, ma anche che bisogna farlo nel modo migliore e più sicuro per la loro incolumità".



"L'Avvocato Giulia Bongiorno ed io - continua -, combatteremo sempre perché le donne, le madri, le vittime in generale, abbiano la possibilità di combattere per il riconoscimento della propria dignità, per il diritto di ricevere rispetto, amore, tolleranza in ogni fase della loro vita, di qualsiasi provenienza geografica e ideologica siano. Ringraziamo fin d'ora a nome di Doppia Difesa tutti coloro che ci sosterranno attraverso questa campagna SMS".



Per questa campagna, anche quest'anno, Fondazione Doppia Difesa potrà contare sul prezioso appoggio di numerosi testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport: Anna Tatangelo, Silvia Toffanin, Nek, Nicoletta Mantovani, Ilary Blasi, Francesco Totti, Federica Pellegrini, Nancy Brilli, Andrea Osvart, Francesco Sarcina. Tutti loro hanno partecipato con Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno alla realizzazione dello spot tv e radiofonico per la raccolta fondi destinati alla lotta contro ogni tipo di abuso e violenza e al sostegno delle vittime, soprattutto donne e madri. Hanno, inoltre, aderito volti noti quali Elio Fiorucci, Leonardo Manera, Geppi Cucciari, Malika Ayane, Annalisa Minetti, Charlie Gnocchi, Alvin, Alessandro Cattelan, Gerry Scotti, Lorena Bianchetti, Vittorio Brumotti, Syria, Philippe Leroy, e tantissimi altri amici di Doppia Difesa che sosterranno la campagna attraverso le loro attività professionali e testimonianze. Lo spot è stato realizzato completamente pro bono.