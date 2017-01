Il "David Letterman Show" spegne 30 candeline

foto Getty 11:55 - Il David Letterman Show compie trent'anni. Seguitissimo negli Stati Uniti, il programma - in onda sulla Cbs - da decenni rappresenta per gli americani un punto di riferimento per quel che riguarda la satira e l'informazione. Dal palco di Letterman sono passati i più importanti personaggi della musica, dello spettacolo e della politica: da Cher ai Rem, da Bill Murray a Bruce Springsteen, passando persino per il presidente Barack Obama. - Ilcompie. Seguitissimo negli Stati Uniti, il programma - in onda sulla Cbs - da decenni rappresenta per gli americani un punto di riferimento per quel che riguarda la satira e l'informazione. Dal palco di Letterman sono passati i più importanti personaggi della musica, dello spettacolo e della politica: da Cher ai Rem, da Bill Murray a Bruce Springsteen, passando persino per il presidente

Ma il programma di satira celebrerà l'anniversario con una puntata sobria, per volontà dello stesso Letterman, che ha deciso di non concedere interviste, nemmeno alla rete per cui lavora da tanti anni. "Non voglio andare in pensione - ha scherzato David Letterman - Voglio rimanere in questo show fin quando non diverrà triste. E ci manca davvero poco".



Il presentatore è riuscito così ad eguagliare il record di Johnny Carson, che ha condotto "The Tonight Show" per 30 anni, prima di andare in pensione.