Arriva "Smash", la serie evento

foto Ufficio stampa Correlati ATTORI E CANTANTI IN CERCA DI SUCCESSO 09:29 - Prodotta da Steven Spielberg, "Smash" debutta in prima tv italiana su Mya/Mediaset Premium il 19 febbraio alle 21.15. La serie più attesa dell'anno è un musical drama della Nbc ("La versione per un pubblico adulto di Glee", ndr) e racconta di un gruppo di attori e cantanti alle prese con la realizzazione di un musical di Broadway, incentrato sulla vita di Marilyn Monroe. Nella serie anche la preziosa presenza di Uma Thurman.

Nata dall'idea di Spielberg, Smash arriva sugli schermi italiani quasi in contemporanea con gli Stati Uniti. Per volere di Bob Greenblatt, presidente della rete Nbc, il giorno di debutto in Usa è il 6 febbraio, lo stesso giorno di programmazione del talent show The Voice, che la stagione passata ha riscosso un grande successo. La serie verte attorno alla realizzazione di un musical sulla vita di Marilyn Monroe e accende i riflettori dietro le quinte di uno vero spettacolo teatrale di Broadway con il quale, un gruppo di attori e cantanti, cercano di sbancare il botteghino. Scritto da due dei protagonisti Julia Houston (Debra Messing) e Tom Leavitt (Christian Borle), coadiuvati dal regista Derek Wills e prodotti dalla cinica veterana produttrice interpretata dal Premio Oscar Anjelica Huston, la serie si avvale inoltre, di un'altra preziosa presenza, quella dell'affascinante Uma Thurman (in ben 5 episodi).



La prima stagione racconta proprio le fasi preliminari della realizzazione del musical: la stesura della storia, i casting, le prove fino ad arrivare al debutto. Non è stata trascurata la vita privata di ogni personaggio, ma in ogni episodio viene raccontato il mondo difficile e competitivo dello spettacolo descrivendolo con spontanea profondità alternando ironia e leggerezza a sentimenti e drammaticità al fine di donare alla serie totale veridicità.



"Avevo questa idea in testa da alcuni anni - spiega Steven Spielberg nel trailer che anticipa l’uscita della serie nata come una produzione Showtime e finita poi alla NBC - sono sempre stato molto interessato a quello che succede dietro le quinte di un musical e per me è un vero mistero cercare di capire come funziona il backstage a teatro".



Il cast è formato da giovani speranze della musica e della recitazione e da attori di lunga esperienza, come Debra Messing ("Will & Grace"), Brian d'Arcy James, Christian Borle, Jack Davenport ed Anjelica Huston. Al loro fianco due giovani attrici, la biondissima Megan Hilty (uno dei volti più famosi di Broadway) che interpreta Ivy Lynn una delle due ragazze in lizza per il ruolo di Marilyn Monroe e Katharine McPhee, protagonista del piccolo e grande schermo e cantante di successo arrivata seconda classificata alla quinta edizione di "American Idol" che interpreta Karen Cartwright, una ragazza dell'Iowa che si trasferisce a New York per inseguire il suo sogno, diventare una grande star.



Mediaset Premium per l’occasione il 19 febbraio trasmette il debutto di "Smash" anche in chiaro, visibile per tutti, modalità free-view, sul canale 309 del digitale terrestre (Premium Anteprima). Il pilot sarà inoltre visibile ai non abbonati su Premium Play dal giorno successivo per 15 giorni.