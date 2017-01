Steve Jones licenziato da X Factor Usa

foto Ap/Lapresse Correlati DALLA MODA ALLA TELEVISIONE 11:37 - Steve Jones non sarà nel cast della seconda edizione di X Factor Usa. Il presentatore non è infatti stato riconfermato, pare per gli scarsi ascolti racimolati del programma. Simon Cowell, produttore dello show, si è affrettato a smentire la notizia ma è stato lo stesso Jones, attraverso Twitter, a certificare il suo abbandono. Un duro colpo per il format che, dopo il giudice Cheryl Cole, si priva di un altro elemento. della seconda edizione. Il presentatore non è infatti stato riconfermato, pare per gli scarsi ascolti racimolati del programma., produttore dello show, si è affrettato a smentire la notizia ma è stato lo stesso Jones, attraverso Twitter, a certificare il suo abbandono. Un duro colpo per il format che, dopo il giudice Cheryl Cole, si priva di un altro elemento.

Non sono ancora del tutto chiare le responsabilità dell'azienda nell'allontanamento del conduttore. "Ci sono un sacco di speculazioni sull'abbandono di Steve Jones - ha dichiarato Simon Cowell, produttore del talent - Per evitare qualsiasi confusione confermo che Steve condurrà il programma, siamo molto soddisfatti del suo lavoro".



Una versione che però stride con quella riportata sulla pagina Twitter ufficiale del presentatore britannico: "Non condurrò la prossima stagione di "X Factor", è un vero peccato ma non mi posso lamentare perché è stato un periodo molto bello. Buona fortuna a tutti".



Il programma sembra quindi voler rispedire Oltreoceano un altro suddito di sua Maestà. L'anno scorso, infatti, la produzione licenziò la cantante Cheryl Cole, sostituendo il giudice in fretta e furia con Nicole Scherzinger, che all'epoca era co-conduttrice dello show.