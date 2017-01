Megan Fox in corsa per il ruolo di Liz Taylor

foto Tgcom24 Correlati Liz Taylor, immagini di una carriera 00:18 - Lindsay Lohan dovrà guardarsi le spalle adesso che anche anche Megan Fox è in lizza per il ruolo da protagonista in "Elizabeth & Richard: A Love Story", film-tv sulla vita di Liz Taylor. Solo pochi giorni fa la "bad girl" era data come favorita per interpretare la leggenda di Hollywood, ma adesso la presenza della Fox ha rimescolato le carte in tavola. La produzione dovrebbe comunque decidere entro la prossima settimana. dovrà guardarsi le spalle adesso che anche ancheè in lizza per il ruolo da protagonista in "", film-tv sulla vita di Liz Taylor. Solo pochi giorni fa la "bad girl" era data come favorita per interpretare la leggenda di Hollywood, ma adesso la presenza della Fox ha rimescolato le carte in tavola. La produzione dovrebbe comunque decidere entro la prossima settimana.

"Ho parlato con Lindsay Lohan direttamente e con il suo agente - ammette Larry Thompson, produttore esecutivo - ma ho contatto anche altre attrici, compresa Megan Fox. Si tratta di un casting molto serio: è in ballo la storia di una regina di Hollywood".



Il biopic, in onda su Lifetime, racconterà l'amore burrascoso tra Liz Taylor e Richard Burton, conosciutisi sul set di "Cleopatra" nel 1963.

Le riprese dovrebbero iniziare in primavera in Canada, mentre la decisione su chi dovrà interpretare l'attrice dagli occhi viola arriverà forse già nel corso della prossima settimana