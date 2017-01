Morgan smentisce Filiberto su Sanremo

foto Twitter 15:40 - Emanuele Filiberto di nuovo al Festival di Sanremo dopo la discussa partecipazione nel 2010 con Pupo e il tenore Luca Canonici con "Italia amore mio", così annunciava su Twitter. Il principe era arrivato al secondo posto ottenuto nel 2010 dietro Valerio Scanu e stavolta ci avrebbe riprovato in duetto con Morgan. Ma quest'ultimo smentisce tutto. di nuovo aldopo la discussa partecipazione nel 2010 cone il tenorecon", così annunciava su Twitter. Il principe era arrivato al secondo posto ottenuto nel 2010 dietroe stavolta ci avrebbe riprovato in duetto con. Ma quest'ultimo smentisce tutto.

"Nonostante quello che dice Emanuele Filiberto di Savoia... Morgan NON sarà al Festival di Sanremo", così recita il twitter ufficiale del cantautore.



"Attenzione... Andiamo a Sanremo... Morgan ha scritto un bellissimo pezzo...", aveva svelato in un tweet Emanuele Filiberto, allegando anche una foto insieme al cantante e ad altri tre amici. La notizia è circolata in Rete per tutta la giornata e poi ecco la smentita da parte del giudice di "X Factor". Insomma si tinge di giallo il Festival targato Morandi. Un'edizione che fa già parlare molto dal momento che si vocifera la presenza di una superstar internazionale come Julia Roberts e addirittura, come rivela il sito Mtv Italia, la partecipazione in concorso di Jennifer Lopez con un brano in gara. Per ora solo solo voci.



Si attende domenica per l'annuncio ufficiale dei partecipanti alla kermesse canora.