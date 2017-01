Gioè e Pandolfi tra fede e ragione

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati GUARDA IL TRAILER

Chi indaga realmente sui fenomeni paranormali? E qual è la loro vera natura? Fede o ragione? Quesiti ai quali proveranno a dare risposta Claudio Gioè e Claudia Pandolfi, protagonisti della nuova serie prodotta da Taodue "Il Tredicesimo apostolo - Il prescelto" in onda dal 4 gennaio in prima serata su Canale 5. Sei puntate ad alta tensione per andare a braccetto con il mistero.

Gabriel Antinori (Claudio Gioè) è un giovane prete e professore universitario di teologia. Amato dai suoi studenti per la sua intelligenza anticonformista, Gabriel si occupa di esplorare i confini fra scienza e fede, studiando il mondo dei fenomeni definiti paranormali. Mosso dal desiderio di esplorare i misteri della vita, collabora con un'istituzione ecclesiastica che verifica eventi razionalmente inspiegabili, la Congregazione della Verità.



Gabriel non è un investigatore dell'occulto, ma un uomo di fede scevro da pregiudizi e chiusure, che vuole comprendere il fenomeno che ha davanti soprattutto da un punto di vista umano. Perché è la stessa natura umana ad essere messa in gioco nel paranormale e questo Gabriel lo scoprirà grazie all'incontro con l'affascinante psicologa Claudia Munari (Claudia Pandolfi).



Claudia ha un atteggiamento più scettico di Gabriel, crede nella potenzialità della mente umana, più che nel divino. Fra di loro scatta un'intesa spiazzante, un'attrazione irresistibile, spontanea e appassionata, ma irrealizzabile. La loro collaborazione crea un'alchimia speciale che nasce dal seducente confronto tra razionalità e fede, tra scienza e spiritualità. Insieme scopriranno nuove prospettive per spiegare i misteri che incontreranno sul loro cammino.



Gabriel e Claudia affronteranno un viaggio di scoperta, soprattutto di se stessi. Il sentimento che li lega è forte e inevitabile, ma mette in discussione tutta la loro vita. Gabriel è un esponente del clero destinato a una brillante carriera, ma si troverà dilaniato dalla scelta impossibile fra l'amore e i voti cui ha giurato fedeltà.