Non chiude ancora definitivamente le porte al campo da calcio e a chi gli chiede se abbia deciso di non giocare più risponde: "Non è ancora detto, cerco la squadra giusta". Confessa di essere troppo "ribelle" e poco "allineato" ed è per questo che non va d'accordo con molta gente. Poi racconta delle passioni dei suoi figli, che saluta, Christopher e Lionel, quest'ultimo chiamato così per omaggiare Lionel Messi, il calciatore che stima di più: "Uno gioca a calcio e ha sei anni, Christopher, l'altro fa una cosa che piace a me, mangia!".



Della moglie dice: "E' una sportiva e gioca a pallanuoto. È pazzerella come me (...) è matta come un cavallo!" e a chi chiede perché i calciatori hanno sempre mogli più belle di loro risponde: "Quando fai gol in serie A (...) diventi ricco, diventi il più bello del mondo!".