Annalisa Minetti: "Mi sposo con Michele, ecco la data e il luogo..."

Che lui le avesse chiesto di sposarla la cantante, atleta paralimpica ed ex modella non vedente lo aveva già annunciato sempre a Barbara D'Urso a dicembre durante una puntata di Domenica Live. Adesso però c'è una data e anche un luogo, che la conduttrice però vieta scherzosamente ad Annalisa di rivelare: "Ci hai detto la data adesso non svelarci anche il luogo!", dice la D'Urso.



Fisioterapista e "uomo di spessore" come lo definisce la Minetti, Michele è l'uomo che, da un po' ha fatto tornare il sorriso ad Annalisa. Conosciuto un anno prima delle Olimpiadi, dopo un infortunio ai tendini, lui si è occupato delle sue caviglie e anche del suo cuore. “Una sera ci siamo trovati a cena e ci siamo messi a giocare a “dito di ferro”. Lui è una persona di grande spessore ma giocosa e questo mi piace molto. Quando mi vede fare le cose, in casa, mi prende per un’extraterrestre, un’aliena e mi chiede ‘Di che protocollo fai parte?'”.



La Minetti è stata già sposata con Gennaro Esposito, ex calciatore dal quale ha avuto un figlio, Fabio, che oggi ha 8 anni. Il matrimonio è finito però nel 2012, dopo 10 anni d'amore. Un brutto momento per l'ex modella, che ha sofferto di una brutta depressione. Superata però, come ha raccontato lei stessa, grazie all'aiuto di tante persone amiche. Adesso quello è un capitolo chiuso, i suoi rapporti con l'ex marito sono rimasti buoni e Fabio, il suo bambino resta il punto cardine della sua vita. A cui da qualche mese si è aggiunto anche Michele.