A "Verissimo" ospite Gigi D'Alessio: "Con Anna va tutto bene"

26 gennaio 2018 15:01 A "Verissimo" ospite Gigi DʼAlessio: "Con Anna va tutto bene" Nel salotto di Silvia Toffanin smentisce la rottura con la Tatangelo

Non è finita tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. A confermarlo lo stesso cantautore, ospite a "Verissimo" sabato 27 gennaio. "Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale". Intervistato da Silvia Toffanin, Gigi mette fine alle voci su una presunta rottura con la compagna: "In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire".

"Io e Anna - prosegue - siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti". E a Silvia Toffanin, che lo incalza chiedendogli se quindi ci sia stata una crisi, risponde: "Stiamo bene. La verità è che a volte, stare un po’ distanti fa bene all'amore".

In studio anche Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, protagonisti del nuovo film di Luciano Ligabue "Made in Italy". Per la prima volta insieme, un trio imperdibile formato dall'ex campione di ciclismo Francesco Moser, suo figlio Ignazio Moser e la fidanzata, conosciuta nella casa di "GF Vip", Cecilia Rodriguez.



Inoltre, ampio spazio a "L'Isola dei Famosi" con in studio la super opinionista Mara Venier e in collegamento dall’Honduras il nuovo inviato Stefano De Martino.



Ospite del talk show anche l’attrice Greta Scarano, personaggio principale del terzo film tv "La scorta di Borsellino – Emanuela Loi", del ciclo Liberi Sognatori. Infine, Fabio Rovazzi parlerà del suo debutto come attore nel film "Il Vegetale".