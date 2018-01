Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete Quattro, torna a parlare del caso di Elena Ceste, la 38enne madre di quattro figli scomparsa a Costigliole d'Asti il 24 gennaio 2014 e ritrovata solo a diversi mesi di distanza, il 18 ottobre 2014 nelle acque del Rio Mersa, nelle campagne di Asti. Quarto Grado mostra in esclusiva una clip de "Il Terzo Indizio", programma condotto dall’attrice Barbara De Rossi, incentrato proprio su casi di cronaca nera che hanno come protagoniste le donne. Le immagini ricostruiscono la storia tra la Ceste e il marito Michele Buoninconti, dall’incontro alle prime liti. L’uomo è stato condannato a 30 anni per l’uccisione della moglie, sentenza confermata in Appello. Nella motivazione si legge che Buoninconti ha ucciso con "lucidità e ferocia".