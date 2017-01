A Miss Great Britain, tolgono la corona... ha fatto sesso in tv

La sexy e prorompente Zara era stata eletta Miss a settembre a Leicester. Giovedì scorso gli organizzatori del concorso di bellezza hanno deciso di privarla della corona, dopo la sua "performance" piccante in televisione. La ventenne è infatti stata colta da passione sotto le lenzuola con un nuovo concorrente appena arrivato a Love Island, Alex Bowen. "Siamo consapevoli che tutti fanno degli errori ma Zara, in quanto ambasciatrice come Miss Great Britain aveva delle responsabilità nel suo ruolo", hanno detto gli organizzatori.



Zara ha subito dichiarato di essere molto dispiaciuta e rammaricata per essersi lasciata andare ad una notte di passione, che le è costata la corona: "Sapete com'è quando ci si trova lì, a letto... non è un comportamento che mi appartiene, ma perché non siamo semplicemente andati a dormire?", ha commentato la ragazza, che su Twitter intanto ha già ricevuto moltissimi tweet di incoraggiamento e di disappunto verso la decisione della commissione di Miss Great Britain.