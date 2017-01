18 settembre 2014 Taodue, tutte le fiction che vedremo Da "Romanzo Siciliano" a "Squadra Mobile", il produttore Pietro Valsecchi presenta i nuovi progetti e annuncia gradi novità a cominciare dalla miniserie dedicata a Papa Bergoglio Tweet google 0 Invia ad un amico

13:20 - Da "Call me Francesco, The Pope", il film (prima per il cinema e poi per la tv) dedicato a Papa Bergoglio alla lunga serialità con "Romanzo Siciliano", "Squadra Mobile", le nuove stagioni di "Squadra Antimafia" e "Il bosco". La Taodue presenta le fiction che vedremo e le tante novità. A cominciare da due serie pensate per il mercato americano: "C’era una volta la mafia" e "Buscetta". E due puntate dedicate al caso Yara Gambirasio.

"La Taodue ha sempre pensato alla fiction come a un veicolo straordinario per far viaggiare gli spettatori all'interno di mondi differenti - spiega l'ad di Taodue Pietro Valsecchi - di vite straordinarie e di realtà spesso difficili, ma, proprio per questo motivo, importanti da far conoscere al grande pubblico televisivo. Dopo aver offerto al nostro pubblico quasi mille ore di televisione di qualità, abbiamo deciso di aprirci ai mercati internazionali, consci della difficoltà della sfida, ma anche certi di aver maturato in questi anni un’esperienza e una credibilità unici nel panorama italiano".



SQUADRA ANTIMAFIA 7

Le avventure poliziesche della squadra Duomo di Catania dirette dal vicequestore Calcaterra, nella prossima stagione affronteranno un tema di grande attualità, le infiltrazioni ramificate della mafia nei centri del potere economico finanziario italiano per riuscire a mettere le mani su una gigantesca infrastruttura energetica internazionale che verrà costruita in Sicilia. A supportare la squadra verrà chiamato un nuovo abile vicequestore, Davide Tempofosco (Giovanni Scifoni), affiancato da una esperta analista finanziaria, Anna Cantalupo - interpretata da Daniela Marra - la cui storia personale si intreccerà imprevedibilmente con le indagini della Duomo. I nostri poliziotti cercheranno di scoprire chi si cela dietro questi traffici di denaro sulle cui tracce si muoveranno le maggiori famiglie mafiose della Sicilia, dai Maglio ai Corvo. E non poteva mancare la regia occulta di Filippo De Silva che, ancora una volta, manovrerà sul sottile crinale tra mafia, servizi e poteri forti. La messa in onda è prevista per l’autunno 2015.



ROMANZO SICILIANO

Romanzo siciliano è una nuova serie giallo-poliziesca che nasce come evoluzione della fortunata serie dei RIS che, dopo 8 edizioni, aveva esplorato tutte le declinazioni dell’indagine scientifica. In Romanzo Siciliano ritorna al centro della detection l’intuito e la capacità del protagonista, il tenente colonnello dei Carabinieri Sergio Spada, interpretato da un grande attore come Fabrizio Bentivoglio alla sua prima esperienza nella lunga serialità poliziesca. Il suo sarà un personaggio di grande carisma, caratterizzato dalla capacità di risolvere casi intricati e di perseguire con tenacia la ricerca del super latitante, il boss Buscemi, di cui nessuno conosce il vero volto. Ma c’è un’altra protagonista in questa serie: la Sicilia, la bellezza dei suoi paesaggi mozzafiato e delle ricchezze storicoartistiche. Il formato della serie vedrà in ognuna delle otto serate, i carabinieri del comando di Siracusa, sotto la guida del colonnello Spada, alle prese con un caso diverso (tutti ispirati a fatti di cronaca realmente accaduti), mentre la caccia al latitante Buscemi ci porterà lungo tutta la serie a conoscere da vicino le nuove modalità criminali di Cosa Nostra, sempre più intrecciate con il potere politico ed economico siciliano. Ad aiutare il protagonista nelle indagini, oltre ad una squadra di carabinieri molto affiatata composta dal capitano Neri (Filippo Nigro), il capitano Mutti (Vanessa Compagnucci), ci sarà l’affascinante pm Emma La Torre interpretata da Claudia Pandolfi, con la quale il Colonnello Spada avrà un rapporto molto intenso professionale e umano.



SQUADRA MOBILE

Una nuova serie che vuole rinnovare il genere poliziesco raccontando la vita di ogni giorno in una città come Roma, mettendo al centro i suoi drammi e le sue storie viste attraverso il lavoro di un gruppo di agenti della Squadra Mobile, donne e uomini che dietro la divisa rivelano la loro dimensione umana. Squadra Mobile affronterà i casi che affollano quotidianamente le pagine di cronaca dei nostri giornali: non solo omicidi, rapine o ricatti ma anche femminicidio, stalking, persone scomparse, bambini contesi o abbandonati, con una particolare attenzione all’umanità delle vittime e degli agenti che ogni giorno si impegnano sulle strade della Capitale. A capitanare la squadra di poliziotti, un grande ritorno, l’ispettore Roberto Ardenzi interpretato da Giorgio Tirabassi, aiutato da una gruppo di professionisti affiatati ma pieni dei problemi che la vita di ogni giorno porta con sé: l’ispettore Isabella D’Amato (Valeria Bilello) in prima fila nella lotta allo stalking, Sandro Vitale (Antonio Catania) poliziotto di grande esperienza ma alle prese con un nemico pericoloso, l’alcol; Giacomo Polena (Filippo Crotti) lasciato da solo con un figlio da una moglie esasperata dalla sua avarizia. E un amico e collega come Sabatini (Daniele Liotti) che riserverà la più amara delle sorprese al nostro Ardenzi.



IL BOSCO

Una piccola città di provincia circondata da un fitto bosco è l’ambientazione del nuovo thriller al femminile firmato Taodue, una mini serie in quattro serate che promette di trascinare il pubblico con una trama ricca di mistero e suspense. Nina Ferrari (Giulia Michelini) è una giovane ricercatrice universitaria in psicologia che torna dopo vent’anni nel piccolo centro dove è nata. La sua lontananza è stata dettata da un evento che l’ha segnata quando era una bambina: l’abbandono da parte di sua madre Cecilia. Ora Nina scopre di essere stata accettata, fra gli atenei a cui aveva fatto domanda, proprio nel campus della sua cittadina d’origine. Ma non è stato, in fondo, un caso: lei non lo ammetterebbe neanche a se stessa, ma il vero motivo del suo ritorno è quello di trovare una risposta alla domanda che la tormenta da tutta la vita… scoprire perché sua madre l’ha abbandonata. Nina è sicura che le cose siano andate diversamente e la ricerca della verità diventa per lei un’ossessione. Inizia così un’indagine personale, nella quale verrà aiutata da Alex Corso (Claudio Gioè), un uomo appena uscito di prigione. Il loro rapporto, inizialmente, è conflittuale: per tutti, Alex è un assassino e a crederlo tale è in particolare l’ispettore Damiani (Andrea Sartoretti) che si prende molto a cuore il caso di Nina.



CALL ME FRANCESCO-THE POPE

Un film destinato prima alla distribuzione cinematografica e poi, in versione miniserie, alla tv. Scritto e diretto da Daniele Luchetti e interpretato da Rodrigo De La Serna. Girato in Argentina e Italia in lingua spagnola. Uscita prevista nelle sale: primavera 2015. L’avventura umana e spirituale di Jorge Bergoglio, dalla vocazione agli anni della formazione nei gesuiti, dalla durissima esperienza della dittatura fino alla missione pastorale tra i più poveri di Buenos Aires, prima di venire chiamato al soglio pontificio. La vicenda appassionante del Papa che ha scelto di chiamarsi come il più umile tra i santi per riportare la Chiesa del Terzo Millennio alla sua vera missione. Un film pensato per i mercati internazionali, affidato a un autore di grande valore come Daniele Luchetti e ad un interprete apprezzato in tutto il mondo come Rodrigo De La Serna.



ULTIMO 5

Uno dei personaggi che più hanno caratterizzato la storia ventennale della Taodue ritorna con una nuova avvincente miniserie di due puntate. Il capitano Ultimo sarà impegnato, come negli episodi precedenti, in un caso tratto dalla realtà: il traffico internazionale di cocaina con le sue inquietanti ramificazioni internazionali. Ripercorreremo attraverso l’indagine di Ultimo il tragitto del fiume di droga, che dalle piantagioni del Sud America arriva fino ai piccoli spacciatori italiani, muovendo enormi interessi economici in ogni parte del mondo. Un racconto attuale e drammatico da cui emergeranno ancora una volta il coraggio e la determinazione di Ultimo e dei suoi uomini.



LE MANI DENTRO LA CITTÀ 2

Prosegue la saga della famiglia ‘ndranghetista Marruso, sempre più decisa a impadronirsi di Milano attraverso il fiume di denaro che scorre da enormi appalti pubblici. In questa seconda serie, però, la guerra che la squadra di poliziotti sotto la guida del commissario Viola Mantovani (Simona Cavallari) e dell’imprevedibile Michele Benevento (Giuseppe Zeno) dovrà fin da subito confrontarsi con un salto di qualità dei calabresi, disposti ad ogni violenza per ottenere il loro risultati. E inaspettatamente a una guerra intestina all’interno della famiglia Marruso per il dominio del clan. Una serie che, come la prima, squarcerà il velo che avvolge le attività criminali all’ombra della Madonnina e mostrerà la collusione tra parti marce del sistema economico e politico e i boss calabresi



ONCE UPON A TIME THE MAFIA

Una serie unica nel panorama italiano, scritta e diretta da Giovanni Veronesi e pensata per le reti americane. Una saga ambientata nella New York degli anni ’20 e ’30, in cui seguiremo le vicende di una famiglia di immigrati italiani e in particolare di due fratelli, che dalla povertà estrema arrivano a farsi spazio nella comunità italiana. Ma questo significherà fare i conti con la mafia che si sta organizzando proprio in quegli anni negli States e che ben presto, nell’epoca del proibizionismo, diventerà un vero e proprio potere criminale capace di corrompere chiunque con qualunque mezzo.



I CORLEONESI

Una rivisitazione destinata al mercato USA della serie evento della Taodue “il capo dei Capi” dedicato alla ascesa e alla caduta del più feroce boss della mafia siciliana, Totò Riina. La serie, di cui verrà realizzato un pilota, è affidata alla regia del premio Oscar Pietro Scalia.



BUSCETTA

Un racconto in due serate che ripercorre la vita avventurosa e al contempo drammatica di Don Masino, il “boss dei due mondi”, al secolo Tommaso Buscetta, uno dei massimi esponenti di Cosa Nostra divenuto poi il primo grande pentito della mafia. Un uomo che ha scalato i vertici della mafia siciliana grazie ad una straordinaria abilità nell’intrecciare relazioni e per aver aperto nuovi territori e business per Cosa Nostra; ma anche le avventure di un seduttore impenitente e nello stesso tempo di un padre capace di grandi sacrifici per i figli. Un personaggio controverso che a un certo punto della sua vita grazie all’incontro con Giovanni Falcone, riesce a rimettere in discussione tutta la sua vita. Una saga umana e criminale per ripercorrere da un punto di vista inedito le pagine più buie della nostra storia recente.



IGNOTO 1

Miniserie in due puntate scritta con la consulenza della giornalista del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini. Ignoto-1 è la ricostruzione più fedele e completa possibile dell’indagine sulla morte di Yara Gambirasio perché riporterà tutti i passaggi investigativi. Ma Ignoto-1 non si limiterà all’aspetto puramente investigativo, bensì cercherà di ritrarre anche l’impegno che la comunità di Brembate e dintorni ha profuso per cercare di mettere la parola fine alla ricerca del “Mostro”. E allo stesso modo indagherà i segreti e le verità apparenti di quella comunità che ha fornito un aiuto fondamentale per stringere la rete intorno al presunto colpevole. Presunto perché non cercheremo di dare risposte definitive, ma esploreremo tutti i dubbi e le certezze che la morte di Yara Gambirasio ha messo in campo. E cercheremo di farlo senza morbosità e nel modo più rispettoso possibile delle vittime di questa terribile tragedia.