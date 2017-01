Stefano De Martino si tatua Gesù

14:14 - Se Belen sta pensando seriamente di rimuovere il tatuaggio che aveva fatto insieme al marito Stefano De Martino, l'ex ballerino di "Amici" in vista dell'estate ha pensato bene di aggiungere un altro tattoo alla collezione. Stavolta, sulla gamba, si è fatto immortalare l'icona religiosa per eccellenza: il volto di Gesù che piange. Anche se non tutte le fan hanno gradito.

Il tatuatore è sempre lo stesso, Vicious di Torre de Greco, che ha postato su Facebook le immagini che mostrano i momenti clou dell'incisione. Dal canto suo Stefano sembra soddisfatto e mostra orgoglioso e sorridente la coscia tatuata. Non la pensano così molte sue fan che sul social network lo "rimproverano" di esagerare con i tattoo, gli ricordano che è "bello anche senza" e lo criticano per aver scelto l'immagine religiosa. E la mogliettina cosa ne pensa?