Stefano Campagna è morto a 51 anni per una malattia

16:34 - E' morto a 51 anni, a causa di una malattia, il giornalista romano Stefano Campagna. Ha lavorato in Rai dal 1997, prima al Tg2 e poi al Tg1 conducendo anche l'edizione della mattina e lo spazio meteo. Nel 2012 ha partecipato a "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci, in coppia con Natalia Maidiuk. Campagna ha fatto coming out nel 2007 in una intervista.

Subito colleghi e amici hanno espresso il cordoglio per la scomparsa. Tra tutti il direttore del Tg5 Clemente Mimun: "Per chi non lo conosceva Stefano era un bravo giornalista e conduttore del Tg1. Era solare, generoso e sfortunato. Non lo dimenticherò".