Silvio Oddi: è morto il ballerino della tv Anni Ottanta

18:53 - Il ballerino e coreografo Silvio Oddi si è spento a 43 anni per un infarto, a quanto riporta "Il giornale della danza". Scoperto da Lorella Cuccarini, divenne famoso negli Anni Ottanta e Novanta grazie a programmi come "Fantastico" e "Buona Domenica". Dopo un periodo trascorso lontano dalla tv, negli ultimi anni era ricomparso sul piccolo schermo grazie ad "Amici", in qualità di giudice delle prove di danza.

A soli 17 anni superò le selezioni per entrare nel cast di "Fantastico" e venne notato da Lorella Cuccarini, che lo volle come primo ballerino nel corpo di ballo di "Buona Domenica".



LORELLA CUCCARINI: "TALENTUOSO, APPASSIONATO" - Lorella Cuccarini ha affidato al suo Facebook ufficiale un ricordo legato al collega scomparso: "Silvio, ti ricorderò sempre così: talentuoso, appassionato, infaticabile. Sei legato indelebilmente ad alcuni degli anni più belli della mia professione come ballerina. Questo, naturalmente, non è un addio ma solo un arrivederci".