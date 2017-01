Sharon Stone a Papa Francesco: "Noi single siamo buoni genitori"

08:31 - Da venerdì 30 maggio, intorno a mezzanotte su Canale 5, prende il via "Hit The Road Man" il nuovo magazine tv di Pascal Vicedomini che accende i riflettori sulle star dello showbusiness. Sharon Stone lancia un accorato appello a Papa Francesco: "Vorrei umilmente dire a lui e all'Italia che i single possono essere dei buoni genitori per i figli adottivi, possono farcela. Io sono una brava madre di meravigliosi bambini adottati".

"Il Papa è un uomo di grande intelligenza e di profondissima umiltà e si preoccupa sempre della cosa giusta da fare. - continua la diva di Hollywood -. E' una persona pratica che si interessa veramente e sinceramente delle cose concrete. Io ho dovuto adottare tutti i miei bambini perché purtroppo non sono riuscita ad avere figli: ci sono tante persone, forse sfortunate come me, che potrebbero essere dei bravi genitori per questi bambini adottivi che vogliono essere amati e che meritano di essere amati. Chiederò una udienza al Papa, ma non vorrei rubargli troppo tempo. Con grande umiltà lo starò ad ascoltare. Sono certa che ho molto da imparare da lui".



In questa prima puntata di “Hit The Road Man”, girata tra New York e Cannes, Pascal Vicedomini intervista anche Sylvester Stallone, Justin Bieber, Robin Thicke, Jovanotti, Andrea Bocelli, Roberto Bolle, Laura Pausini, Enrico Brignano. In chiusura di puntata, le curiose immagini inedite di Paolo Sorrentino e Toni Servillo alla festa dopo la vittoria dell’Oscar a Los Angeles, e quelle dell’insolito duetto Fiorello con Tony Renis.