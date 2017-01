22 luglio 2014 Pif e Maria De Filippi, le star più affidabili Gli italiani farebbero loro un prestito, nessun finanziamento invece a Mario Balotelli, Angela Merkel e Gigi d'Alessio Tweet google 0 Invia ad un amico

16:05 - Alberto Angela, Pif e Maria De Filippi sono i più affidabili, gli italiani invece non farebbero mai un prestito a Mario Balotelli, Angela Merkel e Gigi d'Alessio. Facile.it in collaborazione con Prestiti.it ha chiesto ad un campione di oltre 1.500 utenti a quali personaggi famosi sarebbero disposti a concedere un finanziamento in caso di necessità.

Fra quelli per cui sarebbe difficile ottenere denaro anche Valeria Marini e, a sorpresa, Cesare Prandelli, che dopo la pessima figura in Brasile ai Monidali 2014 ha perso la fiducia degli italiani. Nonostante la fama da cattivo ragazzo, invece, J-Ax è nella lista dei personaggi a cui un aiutino arriverebbe, preceduto da Matteo Renzi. Premiato forse per il bonus degli 80 euro. Ma questa è un'altra storia...