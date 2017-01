Pasqualina Sanna, strip hot in spiaggia

16:01 - Prima gioca con il bikini bianco, accennando uno spogliarello tra parti alte e basse del costume in cui ci scappa anche un topless, forse non del tutto involontario. Poi si tuffa in doccia per rinfrescarsi, ma lo show di Pasqualina Sanna è davvero bollente. Riecco l'ex Pupa. Nuovo look, senza più la frangetta, ma sempre sensuale. Anzi, davvero hot.

Da tempo non faceva più parlare di sé. L'occasione è un evento a Ischia, in cui la showgirl, svestiti i panni della madrina, ha giocato con i fotografi sulla spiaggia di un noto hotel. Il prossimo, per Pasqualina, sarà un anno importante. L'ex Pupa è stata infatti avvistata sul set della fiction "Il Commissario Rex". Nel frattempo la Sanna ha pensato bene quindi di rinfrescare la memoria con un siparietto sexy, che i fan (e non solo) hanno gradito.