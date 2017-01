Paolo Bonolis, paura per un malore: ricoverato mentre era in vacanza

13:17 - Momenti di apprensione per Paolo Bonolis, ricoverato all'ospedale di Orbetello dopo un malore dal quale è stato colpito mentre si trovava in vacanza. Il conduttore sta già meglio e scherza su Instagram, dove la moglie Sonia Bruganelli ha postato una foto di lui disteso sul lettino e attaccato a una flebo mentre... mostra il dito medio all'indirizzo di chi lo sta guardando.

La foto tra l'altro non è stata pubblicata per spettacolarizzare quanto avvenuto ma più che altro per evitare che si diffondessero altre immagini non accompagnate da notizie veritiere. "Ho messo la foto io - scriva infatti la Bruganelli in uno dei commenti - prima che mettessero quelli che oggi, senza pudore, gli hanno fatto foto mentre era in barella".



Non si sa esattamente che tipo di malore abbia accusato Bonolis, ma dall'immagine scherzosa appare evidente ccme abbia già ritrovato tutto il suo spirito.