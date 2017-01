27 febbraio 2014 Max Cavallari: "Bruno Arena sarà dimesso tra un mese" Il comico dei Fichi d'India racconta a Visto lo stato di salute dell'amico e collega a un anno dall'ictus che lo ha colpito durante una registrazione di Zelig Tweet google 0 Invia ad un amico

12:33 - "Sta facendo passi da gigante, non parla e non cammina, ma mangia e beve da solo. Ed è stato appena operato a una gamba, grazie a questo intervento forse tornerà a camminare". Max Cavallari racconta a "Visto" i progressi dell'amico fraterno e collega Bruno Arena, colpito da un ictus il 18 gennaio 2013 durante una registrazione di Zelig. Il comico dei Fichi d'India anticipa: "Credo che il mese prossimo lo dimetteranno definitivamente".

"Tutte le domeniche lo fanno uscire per tornare a casa qualche ora a vedere le partite sul divano con i familiari - racconta Max - presto sarà di nuovo a casa, dovrà tornare in clinica solo per la fisioterapia. Appena comincerà a parlare lo riporterò con me a fare spettacoli in giro per l'Italia".



Tra Max e Bruno, che si conoscono da 25 anni, l'intesa è molto forte: "Io e lui ci capiamo con lo sguardo, non ci serve altro. Rosy, la consorte, dice che lo capisco meglio di tutti perché dopo tanti anni passati insieme sono la sua seconda moglie. Ed è vero. Sono felice che con le mie visite riesco a farlo ridere per qualche ora. Gli porto gli occhiali, le parrucche, ci facciamo le foto su Facebook". E sul social network, recentemente, Federica Panicucci ha postato una foto che la ritrae con il comico. Perché gli amici non lo hanno mai dimenticato.