Lindsay Wagner, la 'donna bionica' è ancora in gran forma

13:41 - Lindsay Wagner sembra essersi trasformata nella vera donna bionica, il personaggio televisivo che la fece conoscere al pubblico italiano negli Anni 80. A 65 anni l'interprete della super-eroina Jaime Sommers è infatti apparsa in gran forma sul red carpet dei 40esimo Saturn Awards, la kermesse americana che ogni anno premia le migliori opere di horror e fantascienza.

La serie della Donna Bionica nacque come spin-off dello show L'uomo da sei milioni di dollari e andò in onda per tre stagioni tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta. Dopo trent'anni, però, la super-eroina è pronta a tornare in azione: a settembre la Dynamite Entertainment pubblicherà infatti una serie a fumetti incentrata su di lei.