Le Iene mettono all'asta lo zucchetto di Papa Francesco per beneficenza

11:12 - E' stata messo all'asta su Ebay lo zucchetto originale di Papa Francesco. Non si tratta della solita bufala ma di un'iniziativa benefica della trasmissione "Le Iene". Un'inviato del programma di Italia 1 ha infatti ottenuto in udienza generale direttamente dalle mani del Santo Padre la cosiddetta "papalina". Il ricavato dell'asta sarà devoluto in beneficenza.

Nell'incontro il Pontefice ha scambiato la sua papalina con quella dell’inviato. Ora "Le Iene" lo hanno messo all'asta per sette giorni con l'offerta base che parte da un euro.



Le Iene hanno deciso di sostenere, con l’intero ricavato, il progetto di Soleterre Onlus a Zongo (www.soleterre.org). Nel villaggio della Repubblica Democratica del Congo è attivo un ospedale, gestito da Suor Maria della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni, che garantisce visite specializzate a mamme e bambini per contrastare la mortalità infantile. Oggi l’ospedale è anche centro di accoglienza e cura di profughi a causa della guerra nella vicina Repubblica Centrafricana.