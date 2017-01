Giulia Michelini è una detective-psicologa

10:09 - Sta girando "Il Bosco", la nuova serie in 4 puntate prodotta da Taodue per Canale 5, in cui Giulia Michelini veste i panni di una detective-psicologa. Un personaggio molto complesso, con dei lati negativi, per questo - come spiega a "Tv Sorrisi e Canzoni" - prima di accettare il ruolo ci ha pensato su: "Mi piace stare nella mischia non al centro dell'attenzione. Nella vita come nel lavoro".

Nella nuova fiction Giulia interpreta Nina Ferrari, una psicologa che ottiene una cattedra all'università del suo paese di origine e il suo arrivo coincide con sparizioni e omicidi di studentesse. Tanti misteri che si aggiungono a quello che da sempre avvolge la scomparsa di sua madre. "Questa fiction è capitata al momento giusto - racconta - Poi ci sono Andrea e Claudio (Sartoretti e Gioè di 'Squadra Antimafia', ndr) che mi danno molto sul piano umano e professionale. Uscirei con loro tutte le sere".



L'attrice però è pronta a staccare la spina: "Voglio prendermi un anno sabbatico. Ho iniziato a lavorare da quando avevo 17 anni e non mi sono mai fermata. Non voglio sembrare una che sputa nel piatto in cui mangia, ma la vita vera è altrove. Se penso al mio futuro mi immagino dall'altra parte del mondo a coltivare un pezzetto di terra".