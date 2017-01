Cris Cab trionfa al "Coca-Cola Summer Festival"

09:12 - Cris Cab ha trionfato al "Coca-Cola Summer Festival" con "Liar Liar". Il cantante si è portato a casa due premi: Vincitore di tappa della quarta serata della manifestazione e Vincitore finale grazie al gradimento del pubblico ottenuto sul sito di Rtl 102.5 e ai passaggi radiofonici certificati da Earone. "Spero di tornare presto in Italia per un concerto e ringraziare tutti", ha detto Cris a Tgcom24.

"Liar Liar" dopo 6 mesi è ancora presente nella Top20 dei singoli più programmati dalle radio e nella Top40 di quelli più scaricati in Italia dove è stato certificato Oro. Cris Cab, autore e produttore reggae-soul cubano-americano pupillo di Pharrell Williams, ha pubblicato l'album "Where I Belong".



Ti aspettavi di vincere il "Coca-Cola Summer Festival"?

Direi proprio di no e per questo voglio ringraziare tutta l'Italia per tutto l'amore e il sostegno che mi sta dimostrando. Non vedo l'ora di tornare ad esibirmi in un concerto per tutti voi.



Cosa ti è piaciuto di più del nostro Paese?

Tutto quanto l'Italia ha da offrire. Il cibo e il vino sono incredibili, la storia meravigliosa, le case e l'atmosfera che si respira mi fanno venire voglia di comprare un appartamento nel centro di Roma.



Perché la canzone "Liar Liar" ha avuto successo?

Non ne sono del tutto sicuro (ride, ndr) Penso che quello che piace di più del brano siano il giro di basso e anche la storia che racconta.



Quando hai iniziato a lavorare con Pharrell Williams?

Da quando avevo 17 anni.



Cosa hai imparato da lui?

La cosa più importante che ho imparato è che non esiste niente che sostituisca il duro lavoro.



Come descriveresti il ​​tuo album "Where I Belong"?

C'è molto di me e del mio mondo e credo che in qualche modo tutti si possano riconoscere in quello che canto. Per quanto mi riguarda descrive un periodo della mia vita in cui stavo davvero cercando di scoprire me stesso e che tipo di messaggio che volevo dare attraverso la mia musica.



Sei innamorato in questo momento?

Sì, della musica!