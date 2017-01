Brigitta Boccoli: "Mi spoglio a 42 anni"

11:02 - Brigitta Boccoli da reginetta acqua e sapone della tv Anni 80 con "Domenica In" a donna sensuale e senza veli su "Playboy". "Ho deciso di fare questo servizio fotografico a 42 anni - ha spiegato la showgirl alla trasmissione di Italia Uno Lucignolo -. Una soddisfazione visto che in genere ci vanno le 20enni". E il marito, l'addestratore di tigri Stefano Nones Orfei, come l'ha presa? "E' venuto sul set e se n'è andato via. Ma non è geloso".