Arriva "Gogglebox", lo show con protagoniste le famiglie italiane

11:26 - E' pronto a partire in autunno su Mediaset Gogglebox, il programma che mette al centro le famiglie italiane. Le telecamere documentano le reazioni dei telespettatori sul divano, mentre commentano senza filtri i programmi della settimana. Il format, che ha già conquistato gli inglesi, si propone di dare voce al pubblico del piccolo schermo, saggiando i gusti dell'opinione pubblica riguardo ai palinsesti televisivi.

"Gogglebox" ha già riscosso consensi in Gran Bretagna e quest'anno ha vinto ai BAFTA (gli Oscar dell tv inglesi) come miglior reality.



Secondo Farah Ramzan Golant, capo della compagnia di distribuzione All3Media, il segreto del successo è che "tutti amano guardare la tv e discuterne. Lo show si concentra sulle vite delle persone, sulle loro relazioni e di come genitori e figli parlano della tv. Cattura le reazioni della gente a quello che succede nel mondo".