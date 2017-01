Amici, Rudy Zerbi e Nick ai ferri corti

11:33 - Successo "Amici" che sabato 25 gennaio su Canale 5 ha messo a segno 19.97% pari a 3.258.000 telespettatori. Acque agitate dentro la scuola per l'acceso confronto tra Rudy Zerbi e l'allievo e cantante Nick. A quanto pare quest'ultimo non è mai contento delle canzoni assegnate, così il professore decide di lasciarlo libero nelle scelte ma Nick si fa trovare impreparato. New entry tra i ballerini con Vincenzo, esperto nel ballo latino-americano.