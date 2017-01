"Il mio nome è Jem", da cartoon a film

10:44 - I nostalgici degli Anni 0ttanta accoglieranno bene la notizia. Perché il celebre cartone "Il mio nome è Jem" (Jem and the Holograms) diventa un film. Dal piccolo al grande schermo, dunque, in un maxi progetto della Hasbro affidato al regista Jon M. Chu, che ha già curato il sequel dei "Joes". E che vedrà i fan coinvolti in prima persona.

Il cartoon basato sulla serie di giocattoli Hasbro è andato in onda dal 1985 al 1988 e per il debutto al cinema sono previste grandi novità. A partire dalla star Jem rivisitata per una "nuova generazione": la cantante rimasta orfana diventerà una star tramite il Web. L'annuncio è stato dato su Youtube e coinvolgerà direttamente i fan, che sono stati subito chiamati a dare dei suggerimenti sulle musiche, i costumi e persino a partecipare al film.