"Hell's Kitchen Italia", vince Matteo Grandi

13:49 - Matteo Grandi ha vinto la prima edizione di "Hell's Kitchen Italia". Il cuoco vicentino 23enne si è battuto fino all'ultimo contro gli altri 3 finalisti, e poi nel testa a testa contro la grintosa Sybil, la 33enne di Alassio arrivata seconda. Nell'ultima sfida i due finalisti hanno dovuto scrivere il loro menù e comporre il team scegliendo tra gli ex concorrenti di "Hell's Kitchen", Matteo vince scegliendo Francesca, Lillo, Gene e Amelia.

Matteo Grandi ha dimostrato fin dal primo servizio una grande abilità professionale, guadagnando la fiducia e il rispetto di tutti i suoi compagni di brigata, ma soprattutto grande stima da parte di Chef Cracco. E' riuscito infatti a distinguersi sia nelle prove singole, che nei servizi a squadre, in cui ha assunto quasi da subito il ruolo di leader. La sua passione per la cucina è nata da piccolo cucinando con la nonna. Nel suo passato ha lavorato in India, Cina, Kuwait ed ha cucinato anche con Ducasse, dedicando da sempre la sua vita alla ristorazione. Una delle sfide più difficili che ha dichiarato di aver affrontato è stata gestire una brigata di 40 indiani. Ora lo aspetta il grembiule da Executive Chef del primo ristorante Hell’s Kitchen in Sardegna.