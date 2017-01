"Coca-Cola Summer Festival" al via su Canale 5: in esclusiva i selfie dei Big

11:00 - Al via su Canale 5 il "Coca-Cola Summer Festival". Al via la gara con Big della musica - da Alessandra Amoroso a Francesco Renga - che hanno regalato a Tgcom24 in esclusiva i selfie dal backstage. A condurre la kermesse musicale Alessia Marcuzzi insieme a Angelo Baiguini (speaker di Rtl 102.5) e Rudy Zerbi. Ospite speciale sul palco Laura Pausini.

Al "Coca-Cola Summer Festival", Rtl 102.5 assegnerà lo speciale Premio Rtl 102.5 - Canzone dell'estate 2014. In ognuna delle quattro puntate verrà decretato un brano “vincitore di tappa”, risultato del gradimento ricevuto dal pubblico sul sito www.rtl.it e dai dati della classifica Earone. Durante l’ultimo appuntamento, che andrà in onda lunedì 28 luglio, verrà invece decretato il brano “vincitore finale” delle quattro puntate.



Questo il cast del primo appuntamento: Alessandra Amoroso, Anna, Gigi D’Alessio, Dear Jack, Dolcenera, EmisKilla, Emma, Giusy Ferreri, Gianluca Grignani, Deborah Iurato, Antonio Maggio, Modà, Moreno, Nek, Gabry Ponte, Francesco Renga, Enrico Ruggeri con Ale&Franz, Paolo Simoni, Tiromancino e infine Talisco è l'ospite internazionale.



Il "Coca-Cola Summer Festival" ospiterà, anche quest'anno, 6 giovani artisti in gara e darà loro la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i nomi: Ginta Biku, Timoty Cavicchini (finalista della prima edizione di "The Voice Of Italy"), Santa Margaret, Raige, Marco Sbarbati e Violetta (finalista di "X Factor"). I primi due giovani artisti a salire sul palco sono Violetta e Timoty Cavicchini. I Big, ospiti della manifestazione, esprimeranno un voto sui brani dei 6 giovani. Durante ognuna delle quattro puntate verrà decretato un vincitore di tappa, e alla quarta puntata verrà annunciato il vincitore finale del "Coca-Cola Summer Festival" (l'anno scorso vinto da Clementino). Al primo appuntamento sul palco se la giocheranno: Violetta e Timothy Cavicchini.



Le quattro puntate del "Coca-Cola Summer Festival" andranno in onda lunedì 7, 14, 21 e 28 luglio con la regia di Luigi Antonini in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Rtl 102.5.



LAURA PAUSINI PREMIATA CON UN ICON AWARD - Laura Pausini sul palco del "Coca-Cola Summer Festival" riceverà il premio Icon Award da Fimi & Italian Trade "in considerazione del contributo fondamentale alla diffusione della musica e dell'arte italiana nel mondo con oltre 70 milioni di copie vendute in vent'anni di carriera". La cantante ripartirà in tour a Locarno (10 luglio), alla Reggia di Caserta (15 luglio), a Lima (24 luglio), per poi ritornare in Italia all’Arena di Verona (9 settembre). Il 18 ottobre partirà invece la tranche americana del tour: Laura arriverà a Los Angeles (18 ottobre), Las Vegas (19 ottobre), Chicago (23 ottobre), Atlantic City (25 ottobre), Mashantucket (26 ottobre).