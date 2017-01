"Amici 13", Giovanna gelosa del suo Vincenzo che bacia un'altra ballerina

14:44 - Il ballo sotto la pioggia di sabato scorso del ballerino della Squadra Bianca di "Amici 13" Vincenzo con una ballerina non è piaciuto affatto alla fidanzata Giovanna. "Potevi non baciarla" ha detto la ragazza ma Vincenzo ha spiegato che non poteva dire di no al coreografo Giuliano Peparini. Se il ballerino rilancia ironicamente: "Forse lo volevano con la lingua e non a stampo il bacio", Giovanna infuriata se ne va in camera.