Sul banco di Striscia la Notizia tornano le Veline: ecco Irene e Ludovica

09:18 - Grandi novità nello studio di Striscia la Notizia, con il ritorno a tempi record di Michelle Hunziker, mamma per la seconda volta da pochi giorni, e con l'arrivo, al suo fianco, di Piero Chiambretti. Ma sul banco del tg satirico si festeggia anche il ritorno delle Veline, con una coppia tutta nuova: Irene Cioni, la bionda, fiorentina trapiantata a Milano, e Ludovica Frasca, la mora, casertana con la passione per la cucina.

Ludovica Frasca, 20 anni, quarta di cinque figli, è nata a Napoli e a 8 anni si è trasferita con la sua famiglia a Castel Morrone (Caserta), dove ha vissuto fino alla maturità classica, per poi venire a Milano dove studia Giurisprudenza. Figlia di Feliciana Iaccio, già presentatrice di Giochi senza frontiere, ma soprattutto nota per il suo debutto come “Guardiana” accanto a Maria Grazia Cucinotta nella trasmissione di Renzo Arbore Indietro Tutta, Ludovica in televisione ha partecipato a Miss Italia nel 2012. Suona il pianoforte da 14 anni e pensa che la musica sia cibo per la mente e lo spirito. Dal padre ha ereditato la passione per la cucina, sa preparare una buona pasta fatta in casa. Ora che è Velina vuole dimostrare di poter conciliare il lavoro nel mondo dello spettacolo con la sua carriera accademica: vuole diventare presentatrice o avvocato, come il suo papà.



Irene Cioni, 20 anni di Fucecchio (Firenze), dopo il diploma di ragioneria a indirizzo linguistico ha deciso di studiare Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (Dams) all’università di Firenze. In televisione ha partecipato nel 2011 a Miss Italia e nel 2013 alla trasmissione Ridi col tubo di Italia7, in cui doveva raccontare delle barzellette. Da 8 anni balla latino americano, da 2 sfila come modella e da sempre è appassionata di cucina: le sue specialità sono la cheesecake e la parmigiana di melanzane. Ha partecipato al casting per diventare Velina perché le piacerebbe lavorare nel mondo del cinema. Trasferitasi a Milano, ha lasciato a Fucecchio la sua famiglia: la mamma, il babbo, il fratello maggiore e la nipotina, che le mancano tantissimo.



LE VELINE: "ERAVAMO EMOZIONATE" - Irene Cioni (la bionda) commenta: "E’ una grande emozione e sono contenta di essere entrata a far parte della famiglia di Striscia la notizia e di collaborare con grandi professionisti" e Ludovica Frasca (la mora) aggiunge: "Sono onorata di essere nella squadra di Striscia e spero di esserne all’altezza e piano piano di riuscire ad entrare nel cuore di chi ci guarda come è stato per chi ci ha preceduto, Veline e Velini".



RECORD DI ASCOLTI PER STRISCIA LA NOTIZIA - Record di ascolti per Striscia la notizia che lunedì 14 ottobre, è stato seguito da 6.374.000 telespettatori con il 22.07% di share, risultando il programma più visto della giornata e sfiorando picchi di quasi 8.000.000 di telespettatori (7.876.664), pari al 31.49% di share sul target 15-64 anni. Sempre sul target commerciale, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto il 25.75% di share, distaccando il gioco dei pacchi, nella puntata dedicata al decimo anniversario, di oltre 9 punti percentuali. Chiambretti, ironico come sempre: "Sono tornato a casa, il mio portiere mi ha riconosciuto e mi ha riempito di botte".