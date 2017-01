Sarah Memmola, l'Italia sbarca a X Factor Albania

10:07 - C'è una concorrente italiana nella versione albanese di "X Factor" che ha conquistato tutti con la sua prima esibizione sulle note di "Almeno tu nell'universo", brano portato al successo da Mia Martini. Sarah Memmola ha 25 anni, mamma del piccolo Gioele e compagna di Mario Nunziante, ex protagonista dell'ottava edizione "Amici".

Dopo l'esecuzione del suo brano, Sarah ha ricevuto i complimenti - oltre che dal suo caposquadra il cantautore albanese Alban Skenderaj- anche di tutta la giuria composta dalla cantante Soni Malaj, il produttore e conduttore Pandi Laco e dall'artista Tuna. Sarah e Mario hanno partecipato anni fa ai provini di "Amici", lui era passato ma lei no. Però il loro amore è continuato sino ad oggi fino alla gioia per la nascita del loro primo figlio. Non resta che vedere se il pubblico albanese, tramite il televoto, mostrerà di gradire la cantante italiana.