Natalia Estrada narcotizzata e derubata

13:00 - Brutta avventura per l'ex conduttrice ed attrice Natalia Estrada che ormai da anni ha lasciato il mondo dello spettacolo per occuparsi di fotografie e del ranch. Proprio nella sua dimora nell'astigiano, Natalia è stata narcotizzata e derubata di tutto. Con lei anche il marito e un amico americano. Tutti e tre si sono svegliati intorpiditi per poi fare l'amara scoperta ad opera di ladri ignoti.

"Appena alzati abbiamo scoperto che c’erano stati i ladri e che ci avevano portato via tutto, - ha dichiarato la Estrada a La Stampa - compresa la mia attrezzatura fotografica e gran parte del mio archivio elettronico di foto".