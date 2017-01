Lopez-Pagnotta, ballottaggio per la voce di Homer

15:51 - L’avvicendamento al doppiaggio di Homer Simpson dopo la prematura scomparsa di Tonino Accolla sta volgendo alle fasi finali tra la grande attesa dei fan italiani. Le due voci papabili, finaliste tra 6 candidate, sono state individuate da Italia 1 in quelle di Massimo Lopez e Alberto Pagnotta.

Entrambi i provini sono stati inviati in America, all’attenzione del deus ex machina Matt Groening, il quale esprimerà un’opinione (anche se la decisione finale spetterà a Italia 1, che per l’occasione trasmetterà l’inizio della 24esima stagione inedita – con la nuova voce di Homer – in prima serata a cavallo delle Strenne natalizie). E, mentre l’attesa per la nuova voce si fa sempre più insistente, i fan dovranno aspettare il 5 marzo del 2014, data della messa in onda della nuova stagione, per conoscere come parlerà ora il loro idolo.