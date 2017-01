Festival di Sanremo, totonomi dei Big

14:44 - La Commissione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 18 al 22 febbraio, è al lavoro per la scelta dei quattordici Big. Tgcom24 ha raccolto qualche indiscrezione e tra i papabili ci sarebbero: Francesco Renga, Francesco Sarcina, Cristiano De André e Giusy Ferreri. Per ora solo rumors, i nomi ufficiali dei partecipanti al Festival saranno ufficializzati il 18 dicembre da Fabio Fazio.

Poi non sono da escludere Niccolò Fabi, Arisa né Noemi che si ritroverebbero così assieme dopo l'edizione 2012 che vide trionfare Emma Marrone. C'è da capire se, come lo scorso anno è stato per Chiara, il vincitore di X Factor possa entrare tra i Big o tra i Giovani.



Di certo c'è Antonio Maggio, vincitore della Categoria Giovani dello scorso anno, che tenterà di entrare nella rosa dei nomi. Però a differenza delle edizioni targate Baudo il vincitore Giovani non automaticamente passa tra i Big. Qualche rapper può entrar a far parte dei concorrenti del Festival e chissà se qualcuno della scuderia di Fabri Fibra deciderà di gareggiare, entrando nel tempio della musica pop.



Insomma il lavoro della Commissione capitanata da Mauro Pagani, ancora una volta confermato direttore artistico della kermesse, non sarà facile. I Big, come lo scorso anno, potranno portare due brani a testa che saranno valutati sia dai giornalisti che dal televoto.