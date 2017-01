Adriano Celentano torna su Canale 5

11:23 - In questi giorni sia su Canale 5 che sul Web circola un misterioso spot che vede protagonista Adriano Celentano. Sullo sfondo di una Verona cupa e affascinante, campeggia la scritta "Adriano Celentano - Prossimamente". A dicembre sulla rete ammiraglia Mediaset verranno riproposte le sequenze dello show boom di ascolti "Rock Economy" con backstage e immagini mai viste.

Lo show di Celentano in onda in diretta dall'Arena di Verona è stato un vero e proprio successo targato Canale 5. Nella seconda puntata ha addirittura raccolto 9 milioni e 338mila spettatori per uno share del 30.74% salito al 32.70% nella seconda parte. Meno spettatori (8 milioni e 653mila) ma picco di share (38.54%) per la terza parte. Il concerto ha toccato picchi del 43% di share. La media ponderata dell'intero programma è stata di 9.112.000 spettatori con il 32.8% di share, contro gli 8.918.000 con il 31.8% della serata precedente.



Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire quali spot il cantante proporrà sempre su Canale 5 per svelare i segreti di quello che vedremo a dicembre.