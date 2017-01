63 facce per Miss Italia

07:50 - Per carità, sono solo dei volti: ma da questa "combo" è già possibile farsi un'idea e magari scegliere già la propria favorita in vista della finalissima di Miss Italia, in programma a Jesolo domenica 27 ottobre. Ecco tutti i nomi corrispondenti a queste bellissime "faccine":

(da sinistra in alto) Viola Pigola, Marta Gariglio, Sara Bettoni, Alice Caldini, Paola Rosani, Laura Telve, Curzia Tortorella, Samantha Schena , Virginia Balboni. (Seconda fila da sinistra) Giulia Fontana, Rebecca Antonini, Nancy Bernacchia, Giulia Belmonte, Costanza Nisi, Margherita Arciprete, Marta Gragnano, Maria Selena Filippo, Alessia Siclari. (Terza fila da sinistra:) Brunilde Brigante, Federica Lazzara, Francesca Rossi, Giulia Masotti, Zeudi Zuin, Rebecca Sciascia, Sara Ligori, Alessia Cascella, Giulia Arena. (Quarta fila) Denise Parisi, Benedetta Rossi, Esterina Rumè, Ilaria Dolar, Beatrice Carlotta Marcolini, Martina Bonci, Laura Narciso, Luana Filippi, Federica Ciocci. (Quinta fila da sinistra) Elena Toffanin, Marinella Di Giacomo, Lara Quercioli, Valeria Albi, Beatrice Gattuso, Graziella Cilione, Jessica Mascheretti, Bettina Anna Manfra, Marianna Arnaldi. (sesta fila da sinistra) Matilde Fioravanti, Maria Chiara Vigoriti, Laura Grassi, Denise Frigo, Ottavia Bettoni, Erika Bufano, Rosa Fariello, Fabiola Speziale, Francesca Idini. (Ultima fila da sinistra) Angelica Perogio, Madine Konade, Ylenia Fresilli, Chiara Cennamo, Ilaria Decaro - Valentina Bonariva, Marta Benincasa, Stefania Stefania Vincenzi, Priscilla Bernardoni.