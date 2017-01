"Orgasm Wars": sfida a luci rosse tra gay ed etero nella tv giapponese

12:55 - Dal Giappone arriva un nuovo porno-show televisivo che promette di far discutere. "Orgasm Wars" (che va in onda dopo la fascia protetta) mette in competizione omosessuali contro eterosessuali. Compito dei primi è stimolare sessualmente gli avversari, che devono cercare in tutti i modi di resistere alle avance. Il pubblico assiste in diretta alla sfida, incitando i concorrenti, mentre una voce fuori campo commenta le performance.