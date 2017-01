"Io Canto", ecco i brani inediti

13:45 - Tutti gli autori iscritti alla Siae sono stati invitati a proporre a "Io Canto" le loro opere scritte appositamente per gli interpreti della trasmissione. Sono stati scelti i 14 brani che i ragazzi presenteranno durante le fasi finali dello show in onda su Canale 5 e faranno parte, insieme alle migliori cover proposte, del nuovo album "Io Canto 4". Per scoprire i brani e i rispettivi interpreti basta collegarsi a www.iocanto.mediaset.it

Sempre all’indirizzo www.iocanto.mediaset.it sono disponibili le clip video. Ciascuno può così familiarizzare con le canzoni ed esprimere il proprio gradimento per il brano preferito.



Nelle puntate finali del 3 e del 10 novembre le canzoni originali saranno commentate dai rappresentanti delle principali emittenti radiofoniche italiane, decretando quello che risulterà essere il brano più “radiofonico”. Nel corso della puntata in onda domenica 20 ottobre, l’iniziativa è stata anticipata da due protagonisti del programma, Marco Muraro e Miriam Di Pisa, che hanno interpretato il brano “Grazie Ma’”, scritto da Cristian Calienni e Luca Sala, autori candidati attraverso il Web. La performance ha generato un’imprevedibile suggestione collettiva che ha coinvolto pubblico, giuria, i capisquadra Maionchi, Cercato e Cecchetto e lo stesso Gerry Scotti, accomunando tutti in un momento di grande commozione.